Bruno Vicintin vai entrar na SAD do Santa Clara

Brasileiro tem acordo para adquirir 55,8% das ações e tornar-se no maior acionista.

A maioria do capital social da Santa Clara Açores - Futebol SAD vai passar para as mãos do empresário brasileiro Bruno Vicintin. O empresário, engenheiro civil e antigo vice-presidente Cruzeiro (cargo que ocupou entre setembro de 2015 e outubro de 2017) vai adquirir o lote de 48,6% das ações que pertencem à empresa Azul Internacional do singapuriano Glen Lau, mas também os 7,2% que estão no nome da Heroes Vertigo, do turco Ismail Uzun.

A conclusão do negócio vai ser anunciada nos próximos dias. O JOGO apurou entretanto que o atual (e ainda) presidente da SAD, Ismail Uzun, já chegou a acordo com o grupo brasileiro.

Bruno Vicintin, filho do empresário brasileiro e proprietário da SAD do Alverca, Ricardo Vicintin, e vice-presidente da RIMA Industrial S/A (um dos maiores grupos de produção e comercialização de silício e magnésio no Brasil) deverá suceder na presidência da SAD a Ismail Uzun. Para já, os investidores brasileiros já contam, na estrutura açoriana, com a presença de Klauss Câmara, antigo CEO do Alverca, nomeado, por maioria, diretor geral e desportivo da SAD.

Quando o negócio ficar concluído, a composição societária da SAD vai ficar distribuída da seguinte forma: Bruno Vicintin com 55,8% , o Clube Desportivo Santa Clara com 40% e João Pacheco de Melo com 2,2%.