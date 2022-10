Bruno Jordão com novo azar e de regresso ao Wolverhampton

Jogador lesionou-se e vai ter de ser submetido a uma intervenção cirúrgica.

Não será desta que o médio Bruno Jordão vai conseguir relançar a sua carreira. O jogador de 23 anos, que estava emprestado pelo Wolverhampton ao Santa Clara até ao final da presente temporada, lesionou-se e na última semana viajou para Inglaterra.

O objetivo do regresso à sede dos Wolves prende-se com a necessidade de ser submetido a uma intervenção cirúrgica, por forma a debelar a lesão entretanto contraída. A SAD açoriana, em comunicado, não identificou a lesão do jogador, nem tão pouco o tempo de paragem, afirmando apenas que "o jogador só voltará a estar apto a competir em 2023".

Esta não é a primeira vez que o jogador natural da Marinha Grande pára devido a lesão. Em 2020/201, Bruno Jordão também lesionou-se com alguma gravidade quando esteve emprestado pelo Wolverhampton ao Famalicão. Para Mário Silva esta é mais uma baixa por lesão de longa duração, a juntar-se às de Tomás Domingos e Costinha.