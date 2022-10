O central togolês apontou o primeiro golo com a camisola do Santa Clara. Não marcava desde 2019

O central Boateng apontou, frente ao FC Porto, um golo histórico por várias razões. A nível coletivo, o cabeceamento certeiro do defesa valeu o primeiro empate de sempre dos açorianos frente aos portistas. Para além disso, o jogador de 25 anos estreou-se a marcar com a camisola do Santa Clara, isto depois de, curiosamente, na semana anterior também o ter feito, embora o cabeceamento em Vizela tenha sido anulado por um fora de jogo de seis centímetros.

A influência do internacional togolês no rendimento da equipa açoriana tem vindo a aumentar. Nuno Campos foi o treinador que mais confiança lhe deu, já que com Daniel Ramos a utilização foi quase sempre intermitente. Com Mário Silva no comando, Boateng tem assumido o papel de patrão do eixo defensivo. No sábado, o central colocou um ponto final no jejum de golos, visto que não marcava desde agosto de 2019, na altura ao serviço dos austríacos do SV Ried.