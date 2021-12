Avançado do Santa Clara acusou positivo num controlo antidoping

O controlo a que Allano foi submetido ocorreu no final do jogo da 8.ª jornada da Liga Bwin, em Vizela.

Allano, avançado brasileiro do Santa Clara, acusou positivo num controlo antidoping realizado no início do passado mês de outubro. O controlo a que o jogador de 26 anos foi submetido ocorreu no final do jogo da 8.ª jornada da Liga Bwin, em Vizela, disputada a 2 de outubro, desafio que terminou com uma igualdade a uma bola.

A SAD do Santa Clara remeteu para o dia de hoje, quarta-feira, uma reação oficial sobre esta situação