Declarações de João Afonso após o Santa Clara-Benfica (0-5), partida da quinta jornada da Liga Bwin

Sobre o jogo: "Foi um jogo atípico. Atirámos duas bolas à trave e o Benfica fez golo no primeiro remate. Sentíamos injustiça no final da primeira parte, o Benfica arrancou a segunda parte com golos de seguida. Não conseguimos aplicar algumas coisas e o jogo ficou descaracterizado."

Cansaço europeu: "Tivemos uma carga à qual não estamos habituados. Já é passado. Tivemos tempo na pausa para recuperar e isso não serve de justificação. A eficácia do Benfica foi elevadíssima e isso justifica o resultado."

Reforços: "Somos um grupo que integra bem quem chega. O Mohebi não fala português e estamos cá para o ajudar. Ele esforça-se."