As primeiras palavras de Jorge Simão como treinador do Santa Clara

Novo treinador do emblema insular foi anunciado na quarta-feira.

Jorge Simão é o sucessor de Mário Silva no comando técnico do Santa Clara e, esta quinta-feira, o emblema insular deu a conhecer as primeiras palavras do treinador no comando técnico do clube.

"Olá a todos. Para mim é um grande orgulho e um prazer enorme estar neste clube, representar este clube e representar toda esta região", começou por dizer, antes de deixar um apelo aos adeptos.

"Queria deixar um apelo a todos os adeptos do Santa Clara: um apoio contínuo para estas jornadas que se avizinham e até ao final da época. Um forte abraço e vemo-nos por aí", concluiu.