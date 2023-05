Após cinco temporadas no top-10, Santa Clara cai para a II Liga

Com 19 pontos em 32 jornadas, o conjunto açoriano foi despromovido mesmo antes de entrar em campo na 33.ª jornada (vai jogar no sábado diante do Portimonense), devido ao triunfo do Marítimo frente ao Vizela.

Após cinco épocas na I Liga, o Santa Clara foi relegado para o segundo escalão do futebol nacional a uma jornada do fim do campeonato, na sequência da vitória do Marítimo diante do Vizela.

Com 19 pontos em 32 jornadas, o conjunto açoriano foi despromovido mesmo antes de entrar em campo na 33.ª jornada (vai jogar no sábado diante do Portimonense), devido ao triunfo do Marítimo frente ao Vizela por 1-0, com um golo de Cláudio Winck, aos 90+5 minutos.

A vitória dos madeirenses também relega o Paços de Ferreira para a segunda divisão.

Até ao momento, os encarnados de Ponta Delgada, últimos classificados do campeonato, têm quatro vitórias, sete empates e 21 derrotas.

Na época 2023/24, o Santa Clara vai voltar a alinhar na II Liga após cinco presenças consecutivas na principal divisão do futebol português.

Os açorianos, que terminaram em sétimo lugar em 2022/23, começaram a época com o treinador Mário Silva, que deixou o emblema insular em janeiro deste ano, aquando da 15.ª jornada.

O Santa Clara passou a ser orientado por Jorge Simão, que resistiu apenas sete jogos, nos quais somou dois pontos, fruto de dois empates com Boavista e Portimonense.

Fruto da saída de Simão, Danildo Accioly, membro da equipa técnica desde 2019/20, foi anunciado como treinador interino. O antigo atleta permanece, contudo, como "timoneiro" do conjunto açoriano até ao momento.

Em 14 de julho de 2022, já com a pré-época a decorrer e tal como aconteceu em 2021, foram anunciadas mudanças na SAD açoriana, que passou a ser detida pelo empresário e ex-vice-presidente do Cruzeiro do Brasil Bruno Vicintin, que substituiu Ismail Uzun na liderança da sociedade anónima, cargo que ocupava desde agosto de 2021.

Desde que voltou ao principal escalão do futebol nacional, o Santa Clara tinha conseguido ficar sempre entre os 10 primeiros classificados: 10º. em 2018/19, nono em 2019/20, sexto em 2020/21 e sétimo em 2021/22.

Na época 2017/18, os açorianos conseguiram a subida ao primeiro escalão do futebol nacional 15 anos depois, uma vez que a sua última presença na I Liga tinha sido em 2002/03.