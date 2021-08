Apenas três jogadores do Santa Clara recuperaram da covid-19

De fora, cumprindo mais dez dias de isolamento, em Penafiel, porque voltaram a acusar positivo, ficaram Rodolfo, Tassano, Júlio Romão, Nené, Cryzan, Keyta e Bouldini.

Daniel Ramos esperava reforços de última hora para o jogo da primeira mão do play-off da Conference League, com o Partizan, mas do grupo de dez jogadores que cumpriram isolamento nos últimos dez dias por causa da Covid-19, apenas três recuperaram. Anderson Carvalho (foi titular), Marco Pereira e Pierre Sagna foram os reforços de última hora do técnico açoriano.

De fora, cumprindo mais dez dias de isolamento, em Penafiel, porque voltaram a acusar positivo, ficaram Rodolfo, Tassano, Júlio Romão, Nené, Cryzan, Keyta e Bouldini.