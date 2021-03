Ao contrário do previsto, Santa Clara-Tondela não vai ter adeptos nas bancadas

Santa Clara anunciou que, devido ao aumento de casos de covid-19 nos Açores, o jogo com de sábado com o Santa Clara não vai ter público nas bancadas.

Depois do Santa Clara-Paços de Ferreira, era esperado que o jogo de sábado frente ao Tondela fosse o segundo com espectadores nas bancadas, em duelos da Liga NOS. No entanto, o "recente aumento de casos de covid-19" nos Açores, fez com que essa partida seja jogada à porta fechada, anunciou esta quarta-feira o emblema açoriano.

"A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D, em articulação com a Direção Regional Saúde dos Açores, vem pelo presente informar que, ao contrário do que estava inicialmente previsto, o jogo da 24ª jornada da Liga NOS diante do CD Tondela, agendado para o próximo sábado, não irá contemplar a presença de público no estádio. Esta decisão surge em consonância com a DRS, após o recente aumento de casos de COVID19 na região, procurando deste modo salvaguardar a saúde e o bem-estar dos nossos sócios, adeptos e simpatizantes", pode ler-se num comunicado divulgado nas redes sociais.

Na terça-feira, a região dos Açores reportou 15 novos casos de coronavírus.