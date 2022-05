Ala Jeffinho no radar do Santa Clara

Mário Silva, no empate a zero com o Belenenses

O extremo brasileiro Jeffinho, que alinha na equipa B do Botafogo, é um dos alvos do Santa Clara para a temporada 2022/2023.

O jogador, 22 anos, que pertence aos quadros do Resendes, apontou dois golos e fez quatro assistências ao longo de 14 jogos realizados no Campeonato Carioca deste ano, ao serviço da equipa secundária do clube do Rio de Janeiro.