Agora é oficial: da equipa B do FC Porto para o plantel do Santa Clara

Ricardo Silva, guarda-redes, assinou por três temporadas.

O guarda-redes português Ricardo Silva, que alinhava no FC Porto B, assinou contrato com o Santa Clara para as próximas três temporadas, confirmou esta quarta-feira o clube açoriano.

"A Santa Clara Açores - Futebol, SAD vem por este meio comunicar a celebração de um contrato de trabalho com o atleta Ricardo Silva, válido para as próximas três temporadas desportivas", avança o emblema açoriano em nota de imprensa.

O Santa Clara enaltece a prestação do guardião na época passada, em que realizou 76 jogos, capitaneou o FC Porto B na II Liga e "mostrou todas as suas qualidades". "Ricardo Silva dará os primeiros passos no principal escalão do futebol português com os Açores ao peito, mostrando o porquê das suas exibições terem sido altamente galvanizadas num passado recente e de, inclusive, ter sido internacional jovem português pelos sub-19 e sub-20", lê-se no comunicado.

O atleta estreou-se pelo FC Porto B em 2019, com 19 anos, depois de passagens pelos escalões de formação dos dragões, do Candal e do Estarreja.

Para a temporada 2022/23, o Santa Clara, que terminou a última edição da I Liga no sétimo lugar, já assegurou as contratações do lateral Tomás Domingos (proveniente do Mafra), do médio Martim Maia (ex-Amora) e agora de Ricardo Silva.

Em sentido inverso, já abandonaram o clube açoriano os atletas Nené, Lincoln, Cryzan, Villanueva e Bouldini.