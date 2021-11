Adjunto de Nuno Campos: "FC Porto sabia, de antemão, que teria que mostrar pergaminhos"

Tiago Sousa, adjunto do Santa Clara, considerou que o triunfo do FC Porto (3-0) não coloca dúvidas, admitiu frustração pela altura dos dois primeiros golos e salientou a importância da paragem da Liga Bwin para

Mudança em relação ao jogo da Taça da Liga: "Hoje, o FC Porto sabia, de antemão, que teria que mostrar os pergaminhos que tem mostrado. O FC Porto foi muito competente e a vitória é incontestável. Tentamos contrariar uma estratégia do jogo do FC Porto, que era colocar um terceiro jogador nos corredores laterais, o que nos obrigou a uma exigência extra. O futebol é assim mesmo. Sofrer perto do intervalo e no começo da segunda parte acabou com o jogo. Mais ainda quando a expulsão do Alano nos impossibilitou de lutar por um resultado diferente."

Frustração pelo segundo golo: "É frustrante para quem sofre. Do outro lado, estava uma equipa preparada para nos contrariar. Isto é um jogo de forças. O FC Porto levou a melhor hoje, há dez dias fomos nós. Fica a certeza sobre um processo que está a ser consolidado e fazer o melhor possível."

Beneficio da paragem: "Estas paragens são boas para consolidar processos, para investir no reforço daqueles que estão a ser trabalhos, nos novos que vão ser iniciados e será uma paragem importante para a consolidação e aperfeiçoamento das novas ideias."

Santa Clara diferente no regresso: "Não será um novo Santa Clara. Será mais sólido, mais capaz, mais competente. Disso não temos qualquer dúvida. Seguramente será um Santa Clara a continuar ser competitivo, muito mais capaz e que irá vencer mais jogos."