"Acredito que o Santa Clara ainda pode complicar as contas do campeonato"

Lincoln com a camisola do Fenerbahçe

Lincoln, em entrevista a O JOGO, fala sobre o jogo de sábado. Não esquece o clube que representou em Portugal e alguns ex-companheiros.

O médio do Fenerbahçe percorre perdas importantes do clube nos últimos tempos como foram Fábio Cardoso, Morita, Carlos Júnior ou Zaidu, mas ainda acredita no elenco dos micaelenses.

O Santa Clara perdeu referências, como Fábio Cardoso. O que acha dele?

-Fomos perdendo símbolos. Um deles o Fábio Cardoso. Tenho apreciado o que tem feito no FC Porto. Ele merece tudo, é um profissional imenso, queria sempre ganhar e incomodava-se muito quando perdia. Era um líder no campo, sentimos muito a perda dele, mas fiquei feliz pelas conquistas da sua carreira.