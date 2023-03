Accioly fala aos adeptos: "Sentimos que o apoio do Paços foi fundamental"

Declarações do treinador Danildo Accioly, dos açorianos, após o jogo Paços de Ferreira-Santa Clara (1-0), da 24.ª jornada da I Liga.

Análise ao jogo: "Tivemos de ir à procura do resultado, arriscámos mais do que o habitual, mas a equipa conseguiu reagir e deu uma boa resposta. Está tudo em aberto, nós em igualdade com o Paços, e vamos procurar os pontos no próximo jogo. Reconhecemos qualidade ao Paços, mas também tivemos capacidade de criar mossas ao adversário, num jogo até dividido."

Pede apoio aos açorianos: "Nessa altura, um golo sofrido tem um peso mental nos jogadores que não conseguimos, depois, controlar. Cabe-nos alimentar essa chama, dar esperança, motivar e pedir o apoio dos nossos adeptos. Hoje, sentimos que o apoio do Paços foi fundamental."