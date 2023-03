Danildo Accioly, treinador do Santa Clara

Redação com Lusa

Declarações de Danildo Accioly, treinador do Santa Clara, após a derrota, por dois golos sem resposta, na receção ao Rio Ave, jogo da ronda 25 do campeonato.

O que falhou: "Faltou-nos tentar prolongar o bom início de jogo por um período de tempo maior. Não fomos capazes. Não conseguimos fazer. Mérito do adversário que foi melhor. Aproveitou as oportunidades que criou. O Gabriel fez uma grande exibição. Esse [jogo] está fechado, não podemos resolver, nem podemos mudar. Agora é pensar no próximo."

Parte psicológica: "Nós, equipa técnica, temos investido nisso porque é o nosso papel e acreditamos que é fundamental. Agora, é preciso também os jogadores mudarem o chip e perceberem que não basta só nós fazermos esse trabalho se eles não acreditarem. É continuar. Não vamos deitar a toalha ao chão. Quero ainda agradecer o apoio dos adeptos. Têm sido incansáveis."

Futuro: "Esperamos que nessa paragem possamos refletir bem sobre aquilo que tem sido feito. Nós, este grupo de trabalho. Para conseguirmos, na próxima jornada, somar os pontos que tanto necessitamos."