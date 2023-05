Declarações de Danildo Accioly, treinador do Santa Clara, depois da derrota por 5-3 em casa do Braga, na 32.ª jornada da I Liga.

Falta de maturidade, mas muita atitude: "É natural que quem precisava da vitória, como nós, tenha acreditado depois do 3-3 que era possível ganhar, mas faltou-nos um pouco mais de maturidade para controlar esse momento do jogo. Não o fizemos e isso paga-se caro contra equipas destas. Quero realçar o jogo que os jogadores fizeram, foram impecáveis, não só hoje, mas, jornada após jornada, a equipa tem amadurecido e melhorado a qualidade de jogo, a confiança e a alegria, e temos que valorizar isso. Os jogadores têm dado tudo durante a semana de trabalho, poucas equipas fizeram o que fizemos hoje, ao marcar três golos aqui, só o Sporting e a Fiorentina."

Justiça do resultado: "A nossa ambição era a da vitória e disse ao intervalo aos jogadores que o resultado era um pouco enganador face ao que estávamos a fazer. Há altos e baixos durante um jogo e o resultado acaba por ser um bocado pesado, mas jogámos contra uma equipa muito boa, bem orientada e que está no lugar que está."

Contas da permanência: "Agora, temos que nos focar no próximo jogo, a luz permanece acesa no fundo do túnel, acreditamos e esperamos todo o apoio do povo açoriano."