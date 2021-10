Nuno Campos, treinador do Santa Clara, afirma que triunfo sobre os dragões permitiu ao grupo "olhar para a semana de trabalho com confiança".

O treinador do Santa Clara, Nuno Campos, disse esta sexta-feira que a equipa açoriana está focada em vencer o Belenenses SAD, no jogo da 10.ª jornada, para sair dos últimos lugares da I Liga.

"Este é o jogo mais importante, o jogo com o Belenenses [SAD]. Foco: sairmos dessa situação da classificação que não pode ser para nós. Tem de ser uma situação em que rapidamente temos de sair dela. Não estamos na situação que queremos nem que esse plantel vale", declarou Nuno Campos.

O técnico falava esta sexta-feira em conferência de imprensa realizada no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, para antever a deslocação ao terreno do Belenenses SAD.

O Santa Clara está atualmente no penúltimo lugar do campeonato com seis pontos (os mesmos do Famalicão), mais um do que o lanterna vermelha Belenenses SAD.

Apesar de querer "foco total" no campeonato, Nuno Campos reconheceu que o triunfo diante do FC Porto (3-1), na terça-feira para a Taça da Liga, aumentou a confiança da equipa.

"Naturalmente que a vitória com o FC Porto é importante. Trouxe-nos prestígio, trouxe-nos bem-estar no próprio grupo para olhar para a semana de trabalho com confiança", assinalou.

O treinador destacou que o Belenenses SAD está em "transformação", devido à entrada do treinador Filipe Cândido, mas disse esperar um adversário a querer "jogar um bom futebol".

"Nós estamos lá para jogar o nosso jogo. Estamos lá para conseguir os três pontos que é o mais importante. Ao contrário de olhar para isto como um jogo de aflitos, acho que o campeonato está muito no início e que todas as equipas têm muito campeonato pela frente", salientou.

Nuno Campos disse ainda que tem "ganho jogadores" nos três jogos que já realizou como técnico da equipa, uma vez que os atletas estão "mais próximos das ideias" do treinador.

"Eu não olho a cara, olho a comportamentos e a rendimentos. Eles [jogadores] sabem disso, eu já lhes disse que isso vai ser sempre desta forma", apontou.

Referindo que está "muito feliz com o empenho" do plantel, Nuno Campos afirmou que a formação açoriana ainda "vai render muito mais daqui a uns meses".

"Nós estamos muito longe daquilo que eu quero que esta equipa renda no futuro. Agora estamos mais perto, sim. Agora, acreditem, a equipa vai render muito mais daqui a uns meses, porque eles vão sentir-se mais à vontade com as ideias", afirmou.

E acrescentou: "Sinto que a equipa está a tentar encontrar-se com as minha ideias e a tentar fazer e executar e a entender o porque quando eu peço algumas coisas diferentes. Estamos a construir algo que no futuro vai ser algo sólido e sustentado".

Santa Clara, 17º. classificado com seis pontos, vai defrontar o Belenenses SAD, 18º. com cinco, no próximo domingo, às 18h00, no estádio do Jamor.