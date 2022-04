A resposta de Mário Silva quando questionado sobre o futuro: "Se puder continuar..."

"Se puder continuar, feliz da vida", afirmou o treinador do Santa Clara na antevisão ao jogo com o Arouca.

O treinador do Santa Clara, Mário Silva, promete que a equipa açoriana vai ser "sempre ambiciosa e séria" até ao final da I Liga de futebol, apesar de reconhecer a "posição confortável" na tabela classificativa.

"Para nós, todos os jogos são decisivos e, para nós, mesmo que a nível pontual estejamos numa classificação que nos dê maior tranquilidade, vamos ter que ter sempre a responsabilidade do jogo", começou por dizer.

E acrescentou: "Aconteça o que acontecer até ao fim, nós vamos querer ser sempre ambiciosos e sérios e vamos partir para cada jogo com uma vontade enorme de ganhar".

O treinador falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão à partida diante do Arouca, da 30.ª jornada do campeonato.

A cinco jornadas do final da I Liga, os açorianos estão no oitavo lugar, com 34 pontos. "É um trabalho de grupo que faz com que neste momento, a faltar cinco jogos para terminar a época, possamos estar numa posição que nos dá alguma tranquilidade. Matematicamente, não está fechada em termos de garantia de manutenção, mas estamos numa posição confortável", reconheceu.

Mário Silva, que chegou ao Santa Clara em janeiro como quarto treinador da época, enalteceu a "recuperação fantástica" do clube açoriano na tabela classificativa. "Mais importante do que tudo é terminarmos bem essa época que ainda não acabou. Não foi a chegada do Mário que fez acontecer o que aconteceu. A equipa teve uma recuperação fantástica e tem a ver, sobretudo, com aquilo que é o grupo de trabalho", reforçou.

O técnico elogiou o Arouca, uma "equipa com grande potencial", que é "consistente em todos os momentos" do jogo e "muito forte no momento de transição defesa ataque"

Sobre a sua continuidade à frente do emblema açoriano, Mário Silva disse que a "seu tempo vai ser decidida", ressalvando, contudo, "gostar muito de estar" nos Açores e agradecendo a "oportunidade" de treinar o Santa Clara.

"Se puder continuar, feliz da vida. Agora nunca sabemos o dia de amanhã e nunca sabemos o futuro. E mais importante do que o futuro individual está o coletivo", apontou.

O Santa Clara, oitavo classificado com 34 pontos, vai defrontar o Arouca, 15º. com 26, na sexta-feira, às 15:30, no Estádio Municipal de Arouca.