Nené muda-se do Santa Clara para o campeonato polaco

O médio açoriano Nené assinou com o Jagiellonia um contrato de duas épocas, com mais uma de opção, informou o clube polaco.

Nené é o jogador natural dos Açores com mais minutos ao serviço do clube na I Liga.