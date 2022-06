Os espanhóis do Getafe e do Levante estão na corrida pelo marroquino Bouldini

Os espanhóis do Getafe e do Levante estão na corrida pelo marroquino Bouldini. O avançado do Santa Clara foi cedido ao Fuenlabrada, na última época, e em 17 jogos apontou sete golos e fez uma assistência.

O clube espanhol tem opção de compra do passe do atacante, 26 anos, que tem contrato com os açorianos até 2024. No Santa Clara disputou apenas 14 jogos.