Central do Santa Clara, Mikel Villanueva lamentou não ter conseguido evitar o golo de Luis Díaz, que deu a vitória ao FC Porto por 1-0, este sábado, nos Açores. Defensor acredita que equipa poderia ter conseguido ao menos um empate.



"A verdade é que enfrentamos um adversário complicado, mas estivemos focados no trabalho e o fizemos bem. Não sofremos muito, mas diante de um golo raro assim pouco se pode fazer", disse o defensor venezuelano de 27 anos.

De acordo com Mikel Villanueva, o Santa Clara poderia ter tido melhor sorte no jogo. Com o relvado bastante molhado pela forte chuva, as duas equipas sofreram. O pior acabou a ficar para os derrotados.

"O Porto tem jogadores muito bons e todos sabíamos o que fazer para buscar o resultado, mas ele não veio. Eles também estavam desgastados, ficaram mais atrás e lamentavelmente não conseguimos o golo de empate", lamentou o central.

O Santa Clara é o 9º classificado, com dez pontos. No meio da tabela, Mikel afirmou que o clube dos Açores não está a pensar agora no fim da época. "O objetivo para a Liga é ser forte em casa jogo a jogo, temos uma grande equipa, um grande grupo e vamos buscar os resultados positivos", finalizou.