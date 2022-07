Yann Kitala está na mira do Rio Ave, mas há concorrência em Portugal

Avançado de 24 anos vai deixar o Sochaux, de França.

O avançado Yann Kitala, 24 anos, é um dos nomes possíveis para reforçar o ataque do Rio Ave, no regresso ao campeonato principal. O Estoril é outro clube português apontado em França como potencial destino do jogador que se prepara paraterminar uma ligação de duas temporadas com o Sochaux (Ligue 2).

Apesar de ter contrato, o clube não pretende mantê-lo no plantel. Vários emblemas do segundo escalão francês são candidatos a receber este parisiense que também tem passaporte da República Democrática do Congo: o site footmercato.net aponta Le Havre, Annecy e Dijon.

Atento aos passos de Yann Kitala, o clube de Vila do Conde prossegue a preparação da nova época, hoje com uma seleção concelhia a pôr à prova o plantel orientado por Luís Freire.