Vítor Gomes ganha um lugar na história do Rio Ave

Médio atingiu marca histórica, cumprindo 200 jogos. A felicidade foi a dobrar pelo número ter sido conseguido com uma vitória frente ao Boavista. O capitão ultrapassou vários jogadores e subiu ao sétimo lugar no ranking de atletas com mais encontros disputados pelo clube nas diferentes provas. Mas há um grupo que tem marcas inatingíveis.

O médio Vítor Gomes cumpriu, frente ao Boavista, o jogo 200 com a camisola do Rio Ave, entrando numa galeria restrita de jogadores que é liderada por Augusto Gama, atual treinador-adjunto do emblema da caravela.

O capitão de equipa, de 34 anos, que cumpre a 17.ª época no clube, entre formação e equipa profissional, alcançou este número com os 11 encontros disputados nesta temporada, superando as marcas de Marcelo (198), Lionn (182), Emanuel (181) e Bruno Mendes (180) e estando atualmente no sétimo lugar do ranking de jogadores com mais partidas pelo Rio Ave. O médio está agora muito perto de ultrapassar Diego Lopes (201), mas ainda longe de André Vilas Boas (239) e Evandro (295), já para não falar de Niquinha (364), Tarantini (444) e Augusto Gama (446), trio que dificilmente será ultrapassado no futebol moderno.

O número de Vítor Gomes foi assinalado pelo clube no passado domingo e irá valer-lhe uma homenagem no próximo jogo em casa, frente ao Sporting, a contar para a Taça da Liga. Refira-se que o centrocampista tem sido muito útil em campo, tal como na época passada, na qual contribuiu em 36 jogos e ajudou na subida de divisão, desempenhando um papel de líder na condição de capitão e sendo uma extensão dos adeptos através da mística caxineira.

Quem também deverá atingir o jogo 200 nesta época é o extremo Ukra, de 34 anos, que soma 188 partidas e está no nono lugar de atletas com mais encontros de caravela ao peito. Em seis épocas ao serviço do Rio Ave, Ukra assinou 16 golos e 29 assistências.

Samaris continua em dúvida

Ausente no triunfo (1-0) com o Boavista devido a uma lesão muscular, o médio Samaris está em dúvida para a deslocação a Arouca, apresentando-se condicionado, ontem, no regresso do plantel ao trabalho. Ainda assim, e mesmo que o grego recupere a tempo do encontro de sábado, Vítor Gomes deverá manter-se como titular no meio-campo dos vila-condenses. Para além do médio Joca e do extremo Hernâni, ambos lesionados, o lateral-esquerdo Pedro Amaral viu o quinto cartão amarelo e está fora.