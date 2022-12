Vítor Gomes é agora o sexto jogador com mais jogos realizados pelo Rio Ave

Capitão dos vila-condenses é agora o sexto jogador com mais jogos realizados pelo clube.

Ao cumprir o jogo 202 com a camisola do Rio Ave, o médio Vítor Gomes ultrapassou Diego Lopes (201) e subiu mais um degrau na lista dos atletas mais utilizados na história do emblema da caravela. O capitão dos vila-condenses é agora o sexto jogador com mais partidas ao serviço do Rio Ave, sendo apenas superado por Augusto Gama (446), Tarantini (444), Niquinha (364), Evandro (295) e André Vilas Boas (239), sendo que apenas este último deverá ser ainda alcançável num futuro mais ou menos próximo, caso jogue pelo menos mais uma época.

Vítor Gomes atingiu recentemente o jogo 200 pelo clube e essa marca será assinalada pelo Rio Ave na receção ao Sporting, agendada para a próxima quarta-feira, no duelo a contar para a Taça da Liga.

Em relação às opções de Luís Freire, o médio Joca recupera de uma lesão grave no joelho e mantém-se de fora, enquanto o lateral-esquerdo Pedro Amaral tem integrado os trabalhos e já deverá poder ser utilizado.