Declarações de Guga, médio do Rio Ave, após a derrota (1-0) em casa do FC Porto, na ronda 21 do campeonato.

Exibição personalizada: "Fizemos um grande jogo, muito competente. Primeira parte com boas saídas para a frente, que era o nosso objetivo. Não é fácil jogar aqui. Prestei atenção ao último jogo do FC Porto na casa do Sporting e, para mim, fez um jogão. Por isso, vir aqui, à casa do FC Porto, uma equipa que luta pelo título, conseguir implementar o nosso jogo, é muito meritório. É uma lição que temos de levar para o próximo jogo. Independentemente da equipa que for, temos de impor o nosso jogo e assim vamos recolher frutos no futuro".

Frustração pela ineficácia: "Não. Saio frustrado pelo resultado, mas muito contente pela atitude da equipa. Criámos bastantes ocasiões e, se tivesse concretizado algum remate, como o do Boateng, se calhar saíamos daqui com outro resultado. O FC Porto também teve oportunidade para matar o jogo e não o fez. Nós, com grande capacidade de luta, trabalho, saídas para a frente, os jogadores a darem tudo... É isto que temos de levar para o futuro".

Exibição base para o que falta jogar: "Em nossa casa, com o Sporting, também fizemos um grande jogo. Se uma bola do Boateng tem entrado, também podíamos ter saído com outro resultado; com o Estoril fizemos um bom jogo; aqui voltámos a fazer um bom jogo. E isto é uma lição para o grupo. Independentemente da equipa que vamos defrontar, temos de olhar primeiro para nós. Foi isso que fizemos, tentámos dar o nosso melhor e procurar a vitória. Não aconteceu, mas fica a capacidade".