Última vaga no plantel do Rio Ave é para Miguel Baeza

Médio pode voltar a ser emprestado pelo Celta de Vigo. Mas só se a FIFA permitir.

Com 28 jogadores às ordens de Luís Freire, o plantel do Rio Ave está praticamente fechado após a primeira semana de pré-época, faltando apenas definir um eventual regresso do médio espanhol Miguel Baeza, que poderá ser novamente emprestado pelo Celta de Vigo. Este cenário apenas poderá alterar-se caso a FIFA reverta o atual castigo que proíbe o clube de inscrever novos jogadores até ao mercado de janeiro, numa altura em que o Rio Ave aguarda pela decisão do recurso que interpôs.

Refira-se que, entre o lote de atletas integrados no plantel, estão Nuno Namora e Rodrigo Guedes, que regressaram depois de empréstimos, assim como Karseladze e Lomboto, elementos que transitaram dos sub-23 após terem feito a estreia na formação principal em 2022/23.