Ukra participa em procissão: "A fé e a devoção vivem-se com o coração..."

Extremo do Rio Ave acedeu a um pedido da organização do evento religioso para ajudar a transportar os 16 andores, dada a falta de pescadores disponíveis para essa tarefa.

Ukra, veterano extremo do Rio Ave, participou este domingo na procissão do Senhor dos Navegantes, em Vila do Conde, tendo ajudado a carregar os 16 andores que habitualmente são transportados por pescadores na cerimónia religiosa.

O jogador recorreu às redes sociais para reagir com satisfação a essa participação, salientando o respeito que sente pelos "homens do mar" e as suas famílias.

"Hoje vivi um dia especial e uma experiência tão gratificante e marcante que é difícil de qualificar. A fé e a devoção vivem-se com o coração no seu estado mais puro. Aceitei o convite para participar na procissão do Sr. dos Navegantes, padroeiro da terra que tão bem me acolheu e que faz parte de mim, com emoção. O convite foi-me dirigido dada a falta de pescadores para transportar os 16 andores", começou por contextualizar, numa publicação no Instagram.

"Homens do mar, que arriscam as vidas diariamente pela arte da pesca e pelo seu ganha-pão. Pessoas que tanto admiro e respeito e que fazem parte do ADN da família da minha rainha Neuza. Praticamente todos os homens são pescadores e têm uma história de vida escrita entre dificuldades, trabalho duro e muita coragem. Sei também o quanto sofrem os familiares que ficam em terra na ânsia de um regresso a salvo. Jamais estando à altura de substituir qualquer um destes heróis, senti uma honra imensa poder levar um dos andores e dedicar-lhes este gesto, esperando, com isto, interceder ao Sr. Dos Navegantes, por todos eles nas suas vidas. Que regressem sempre sãos e a salvo e que a sua labuta seja sempre profícua e farta", completou.