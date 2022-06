Ukra e Cândido Costa juntam-se em programa e Rio Ave comenta: "Fim do mundo em cuecas"

Ukra, jogador do Rio Ave, vai juntar-se a Cândido Costa no programa "Cândido on Tour", do Canal 11.

Ambos anunciaram a "parceria" nas redes sociais e muitos foram os que fizeram questão de comentar. Entre as reações, surge a do emblema vilacondense.

"O fim do mundo em cuecas... Imperdível", escreveu o clube que na próxima temporada está de regresso à I Liga.

"O Cândido Costa e o Ukra são muito parecidos (para não dizer idênticos) na sua forma de estar e de como levam a sua vida pessoal e profissional. A forma como nos conhecemos e passámos o primeiro momento juntos é épica, e vai ficar marcado para sempre na memória de todos. Todos queriam que isto acontecesse mas ninguém mais do que eu! Gosto de ti meu querido Cândido Costa. P.S. ficas sexy no fato do Borat", pode ler-se na publicação de Ukra.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ukra Monteiro (@ukra17)