Ukra à porta de marca histórica pelo Rio Ave

A cumprir a sétima época nos vilacondenses, Ukra prepara-se para chegar aos 200 jogos com a camisola do Rio Ave.

Ukra pode arrancar a nova temporada em Vila do Conde com um marco que não está ao alcance de todos. O extremo atingirá a histórica marca de 200 jogos pelo Rio Ave, caso seja utilizado frente ao Chaves, na estreia do campeonato, marcada para o dia 13 de agosto.

A cumprir a sétima temporada nos Arcos, o jogador de 35 anos é já o oitavo com mais partidas ao serviço do emblema da caravela depois de ter superado o central Marcelo (198 jogos) no encontro contra o Ac. Viseu, a contar para a Taça da Liga, que abriu esta época. Nesse ranking dos jogadores mais utilizados da história, seguem-se Diego Lopes (201) e Vítor Gomes, (213), atual companheiro de equipa e que está na sexta posição.

O top-5 já será bem mais complicado de alcançar. À exceção de André Vilas Boas, que alinhou em 239 encontros, os restantes estão ainda muito longe, casos de Evandro (295), Niquinha (364), Tarantini (444) e Augusto Gama, que disputou 446 partidas.

Ukra alinhou 12 minutos contra os viseenses e não foi utilizado no jogo com o Arouca, ambos a contar para a Taça da Liga.