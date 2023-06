Todd Boehly, proprietário do Chelsea, estará interessado no Rio Ave

Clube vai a votos no dia 1 de julho. Alexandrina Cruz, candidata única, pretende avançar para uma SAD.

Todd Boehly, proprietário do Chelsea, finalizou a aquisição do Estrasburgo, de França, e informações desta quinta-feira dão conta do desejo que o empresário norte-americano tem de tentar a entrada no Rio Ave. A notícia avançada pelo jornalista Sacha Tavolieri.

Recorde-se que o emblema de Vila do Conde tem um processo eleitoral no horizonte e com Alexandrina Cruz como única candidata. "É isso que esperamos. Naturalmente, é sempre uma decisão dos sócios. Acho que eles irão tomar sempre a melhor decisão, mas têm de ter noção de que é um momento muito delicado para o Rio Ave. Não só pela delicada situação financeira, que foi agravada pela descida de divisão [à II Liga, em 2019/20] e gerou consequências durante diversos anos, mas também pela atual proibição de inscrição de atletas", vincou recentemente a gestora, de 45 anos, que assumia as funções de vice-presidente do emblema de Vila do Conde.

As eleições no Rio Ave estão agendadas para o dia 1 julho, no estádio do Rio Ave, entre as 10h00 e as 20h00, e podem votar todos os sócios maiores de idade, que tenham as quotas pagas até junho.