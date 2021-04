Miguel Cardoso quer o Rio Ave a "manter estabilidade" no duelo com o Gil Vicente.

O treinador Miguel Cardoso garantiu que o foco do Rio Ave é "manter a estabilidade", prometendo pôr em prática essa premissa no jogo de sábado, frente ao Gil Vicente, da 25.ª da Liga NOS.

Se pontuarem neste duelo, os vila-condenses somam uma inédita série, esta época, de quatro jogos consecutivos sem perder no campeonato, algo que, além de se refletir na tabela classificativa, pode representar ganhos emocionais que o treinador pretende capitalizar.

"Completar séries positivas é sempre bom, porque o nosso foco é manter a estabilidade e para isso há que somar pontos. Emocionalmente, vai-nos permitir passar para níveis de desempenho diferentes, pois libertando alguma pressão tudo flui de forma natural", analisou Miguel Cardoso, em conferência de imprensa.

O técnico conta com "um balneário firme e experiente para atingir essa estabilidade", e mesmo reconhecendo que nesta reta final do campeonato "os pontos estão muito caros", acredita que o grupo vai dar uma resposta no jogo deste sábado.

"Vamos lutar pela vitória, pois são três pontos importantes. Mas espero um jogo competitivo, frente a um Gil Vicente que é uma equipa competente, à imagem do que tem sido desde que o Ricardo [Soares] assumiu o comando", observou.

Miguel Cardoso espera que a equipa da foz do Ave possa "levar ao limite um conjunto de tarefas que foram preparadas", confessando que a paragem competitiva da Liga foi benéfica para "equilibrar o grupo".

"Apesar de termos alguns jogadores nas seleções, e somos o quarto clube em Portugal que mais cedeu internacionais, foi um momento para reorganizar dinâmicas. Tivemos dois jogos de preparação que foram importantes para testar algumas soluções. Temos de dar continuidade a esse processo", assegurou.

O treinador do Rio Ave confirmou que o avançado angolano Gelson Dala, a recuperar de lesão, ainda treinou com limitações, mas que irá integrar o lote de convocados para a receção ao Gil Vicente.

Em sentido inverso, Miguel Cardoso não pode contar com o defesa central Aderllan Santos, que cumpre castigo, além dos lesionados André Pereira, Jambor e Júnio Rocha.

O Rio Ave, nono classificado com 27 pontos, recebe no sábado o Gil Vicente, 12.º, com 25, numa partida agendada para as 18:00, que terá arbitragem de Hélder Malheiro, da Associação de Futebol de Lisboa.