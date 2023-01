"Tanto vamos ganhar ao FC Porto como vamos sofrer derrotas inesperadas..."

O Rio Ave, 10.º classificado, com 20 pontos, joga no domingo no terreno do Famalicão, 14.º, com 17, numa partida agendada para as 20h30, com arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.

O treinador do Rio Ave, Luís Freire, desvalorizou o desaire da sua equipa no último jogo, frente ao Paços de Ferreira, e prometeu uma reação domingo, no duelo em Famalicão, da 17.ª jornada da I Liga.

"Não se pode misturar um jogo menos bom com um campeonato menos bom, porque isso não está a acontecer. Temos de perceber que tanto vamos ganhar ao FC Porto, ter três vitórias seguidas, como também vamos sofrer derrotas inesperadas, como esta. Faz parte do caminho", disse o treinador dos vila-condenses.

O técnico lembrou que "o Rio Ave desceu há um ano e teve de voltar a reerguer-se", considerando que nesse processo todo o grupo "tem sido guerreiro, colocando a equipa na primeira parte da tabela com um percurso ascendente".

É essa toada que Luís Freire espera mostrar no jogo com os "vizinhos" de Famalicão, adversário que o treinador reconheceu ser "trabalhador e aguerrido".

"É uma equipa difícil de defrontar, porque tem qualidade e gosta de estar por cima do jogo. Mas, temos um plano bem definido. Queremos continuar a ser uma equipa competente, nomeadamente na forma de defender, ser agressivos na pressão e na reação à perda", partilhou o treinador do Rio Ave.

Luís Freire lembrou "a boa recuperação do Famalicão em relação ao início do campeonato", mas garantiu um Rio Ave "a saber o que fazer para condicionar o jogo do adversário".

O treinador do emblema da foz do Ave foi ainda confrontado com a sanção da FIFA - conhecida esta semana, que impede o clube de inscrever novos jogadores -, à qual os vila-condenses já recorreram, garantindo que o atual plantel lhe dá garantias para o resto da época.

"Este grupo chega para aquilo que temos pela frente. É uma situação que surgiu, mas sabemos superar dificuldades. Não nos torna mais fracos, mas sim mais fortes, porque precisamos ainda mais uns dos outros", desabafou.

No caso de haver saídas, que não podem ser colmatadas com contratações, Luís Freire disse que a sua função, como treinador, "é arranjar soluções dentro de um plantel que tem dado boas respostas".

Para este jogo com o Famalicão, os vila-condenses apenas não podem contar o avançado Joca, que ainda recupera de lesão grave.

