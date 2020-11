Surto de covid-19 no Moreirense não teve impacto no Rio Ave, diz Mário Silva

O Rio Ave defrontou o Moreirense dias antes de serem anunciados vários casos de covid-19 nos cónegos.

O treinador do Rio Ave garantiu esta quinta-feira que o surto do novo coronavírus no Moreirense "não teve impacto" na equipa, garantindo o grupo apto para o jogo da sétima jornada da I Liga, com o Belenenses SAD.

Os vila-condenses foram o último adversário do Moreirense, dias antes do emblema minhoto ter anunciado a interrupção da atividade, devido a vários casos de contágio no plantel, mas, após os testes realizados na quarta-feira, todos os jogadores do Rio Ave deram negativo ao novo coronavírus.

"Não teve impacto em nós. Felizmente temos tido a sorte e o cuidado para não sermos contaminados e perder jogadores. Claro que, como todos, corremos o risco, mas tentamos fugir um pouco a isso, vivendo e treinando sem pensar que pode, eventualmente, acontecer", disse o técnico Mário Silva.

O treinador do conjunto da foz do Ave, que aproveitou para desejar "rápida recuperação" aos elementos do Moreirense, focou, assim, a sua total atenção no duelo com o Belenenses SAD, mostrando ambição de garantir a terceira vitória consecutiva.

"Espero um jogo difícil, contra uma equipa com bons valores e um bom treinador, que coloca a equipa a jogar à sua imagem, de forma intensa, atacando e defendendo bem. Sabemos que vai ser duro, mas temos duas vitórias consecutivas e queremos agora continuar a vencer e garantir uma terceira", disse Mário Silva.

Na última jornada, o treinador não esteve no banco do Rio Ave, devido a uma indisposição, e mesmo reconhecendo que "é mais difícil comandar à distância" mostrou total confiança nos processos da equipa.

"Apesar de querer sempre estar banco, não foi isso que condicionou a nossa estratégia [no jogo com o Moreirense]. O importante é o que se faz durante a semana, traçando um plano para que os jogadores o possam cumprir. É sempre melhor comandar a equipa no relvado, mas tenho total confiança nos restantes elementos", disse o técnico.

Para este desafio com o Belenenses SAD, os vila-condense não vão divulgar a lista de convocados, mas sabem que não podem contar com os lesionados Junio Rocha e Ronan

O Rio Ave, sétimo classificado com nove pontos, desloca-se esta sexta-feira ao terreno do Belenenses SAD, 14.º com seis, numa partida agendada para as 20:30, que terá arbitragem de Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto.