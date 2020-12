Sucessão de Mário Silva: um nome que pode regressar ao Rio Ave

Miguel Cardoso é hipótese a ter em conta em Vila do Conde.

Após a derrota com o Marítimo, o plantel do Rio Ave gozou uma folga e inicia esta quarta-feira a preparação do encontro com o Paços de Ferreira.

A recuperação do médio Filipe Augusto, que falhou o jogo com os madeirenses devido a problemas musculares, é a grande dúvida para esta partida Refira-se que Fábio Coentrão e Ronan não foram chamados para o duelo com os madeirenses, não sendo conhecidas as razões para as suas ausências. O treino já não será orientado por Mário Silva e a direção desenvolve contactos para a sucessão.

Miguel Cardoso, que já orientou os vilacondenses em 2017/18, é um nome muito forte nesta altura. Em 2019/20, o treinador de 48 anos teve uma curta passagem pelos gregos do AEK Atenas.