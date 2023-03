Sonho europeu do Rio Ave está vivo

Vila-condenses venceram o Santa Clara e atingiram os 33 pontos, que deverão bastar para garantir a permanência. Voltar às provas da UEFA seria o culminar de uma grande época. No regresso à I Liga, o Rio Ave está a fazer uma campanha brilhante e a lançar novos valores. No passado recente tem quatro apuramentos para a Liga Europa e os adeptos sonham com novo feito.

Com o triunfo conquistado frente ao Santa Clara, o Rio Ave alargou para 18 pontos a distância para os lugares de descida direta e ficou com 17 sobre o lugar de play-off, fechando praticamente as contas da permanência quando ainda faltam nove jornadas. Atendendo a que a formação vila-condense regressou esta época à Liga Bwin, e que o seu principal objetivo está conseguido, esta pode ser já considerada uma temporada de sucesso, sendo que, com 27 pontos por disputar, o desempenho possa vir a ser de excelência.

Um possível apuramento para a Conference League não estará no horizonte, pelo menos para já, contando que o quinto lugar está a sete pontos de distância, mas é certo que a redefinição de metas passará por melhorar o atual oitavo lugar.

Recorde-se que, entre 2014 e 2021, o emblema da caravela conseguiu quatro apuramentos para a Liga Europa, tendo participado mesmo na fase de grupos em 2014/15, pelo que esta não será uma luta estranha.

Saliente-se que o reinado do técnico Luís Freire no Rio Ave tem sido notável na concretização dos objetivos, mesmo que, por vezes, a equipa tenha abdicado do romantismo para apostar na conquista de pontos. Na sua primeira época no comando dos vila-condenses, subiu e foi campeão da II Liga, conseguindo, na atual temporada, um desempenho estável. Nesta perspetiva, e para além das questões desportivas, o Rio Ave pretende renovar o vínculo com o treinador e, ao mesmo tempo, continuar a lançar jovens dos sub-23, como sucedeu com os médios Bruno Ventura e, agora, contra o Santa Clara, Julien Lomboto, que se estreou na I Liga.