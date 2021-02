"Saio daqui com as sensações que tínhamos quando viemos para o FC Porto-Rio Ave"

Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, falou à Sport TV depois da derrota, por 2-0, em casa do FC Porto em partida da 16ª jornada da I Liga

Sobre o jogo: "Saio daqui com as sensações que tínhamos quando viemos para este jogo. Estamos num processo que tem pouco tempo, que vai ter naturalmente evolução, que leva a equipa para um patamar diferente, mas sabemos que há comportamentos que queremos dentro do campo que são difíceis de executar. Uma coisa é estarmos em contexto de treino, onde mostramos e explicamos, outra é quando é uma tarefa aberta e há oposição"

Erros: "Houve momentos em que não estivemos bem isso trouxe-nos alguns problemas essencialmente no comportamento defensivo. A relação ala/lateral não me agradou, a relação entre médios também não, mas existiram outros momentos que me agradaram. É sobre esses momentos que vamos trabalhar e certamente vamos crescer. "

Patamares: "Há aqui jogadores em patamares completamente diferentes. Jogar com diversos treinadores também leva a formas de treinar diferentes, o que significa que temos jogadores desadaptados. Até do ponto emocional não é positivo. Algumas substituições que fizemos também têm a ver com isso. Toda a equipa tem consciência do que estamos a fazer, porque falamos franca e abertamente sobre isso. Tivemos um acolhimento muito grande. Sabemos o caminho que queremos fazer"