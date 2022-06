Rio Ave volta a emprestar o avançado Anderson

Extremo foi campeão angolano e permanecerá com os petroleiros por mais uma época.

O extremo Anderson, 26 anos, será novamente emprestado pelo Rio Ave ao Petro de Luanda, depois de uma época de sucesso em Angola: foi campeão e chegou às meias-finais da Liga dos Campeões de África.

Contratado em 2020/21 e com um vínculo que se estende até 2025, Anderson fez apenas nove jogos pela equipa de Vila do Conde. No país de origem, disputou dez partidas do Girabola e outras tantas no troféu continental de clubes.

Assim, apesar do bom desempenho e de se tratar de um jogador que faz várias posições na linha ofensiva, o angolano não regressa, para já, aos Arcos e permanecerá no Petro de Luanda.