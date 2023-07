Rio Ave viu a multa reduzida, mas continua sem poder inscrever jogadores

Decisão do Tribunal Arbitral do Desporto.

O Rio Ave informou este domingo, através de de comunicado, que continua impedido de inscrever jogadores durante esta janela de mercado, depois de conhecida a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, que, no entanto, reduziu a multa, que ascendia a 150 mil euros, para metade.

Em causa, recorde-se, estava uma queixa interposta pelo clube marroquino Raja Casablanca relativamente à situação que envolvia o jogador Fabrice Olinga, que levou ao castigo da FIFA. O caso remonta a 2022, quando António Silva Campos ainda liderava o clube de Vila do Conde.

"O referido tribunal notificou as partes da sua decisão final, através da qual aceita parcialmente o recurso interposto pelo Rio Ave FC, reduzindo a multa financeira a metade, mas mantendo a proibição de registo de jogadores durante os referidos períodos [também englobava o passado mercado de inverno]. Esta decisão é agora final e o Rio Ave FC só poderá voltar a registar jogadores na janela de transferências de inverno (janeiro de 2024)", pode ler-se.

"Não obstante o resultado deste processo, o Rio Ave FC considera que a sua atuação não incumpriu os regulamentos da FIFA e, portanto, a penalização sofrida é injusta e excessiva. Ainda assim, a mesma será cumprida escrupulosamente e os processos internos serão reforçados de forma a que uma situação similar não se volte a repetir. A preparação da presente época já foi feita tendo em consideração a proibição de registo de novos jogadores e os objetivos traçados foram definidos em consonância, com renovação de diversos contratos e a manutenção do grupo de jogadores da época passada quase na sua totalidade. Será com este grande grupo que temos - que tanto já nos deu - e depositando total confiança nele que iremos conseguir obter o sucesso pretendido, transmitindo, a todos os sócios, que tudo faremos para estar à altura do nosso bom nome e da nossa caminhada de sucesso", conclui.