Rio Ave tem gerido dupla durante o Ramadão

Amine e Boateng têm sido acompanhados pelo departamento médico dos vila-condenses

O médio Amine e o avançado Boateng têm cumprido, ao longo das últimas semanas, um plano especial para atenuar o impacto do período de jejum imposto pelo Ramadão. Apesar de se alimentarem apenas depois do pôr do sol durante a semana, os jogadores têm trabalhado sem limitações e integrados nos treinos do plantel, sempre supervisionados pelo departamento médico do Rio Ave.

Refira-se que o ganês Boateng tem sido titular em todos os jogos durante este período, enquanto o francês Amine apenas regressou à competição no encontro anterior, frente ao Portimonense, na condição de suplente utilizado.

Em relação ao jogo contra o Casa Pia, Luís Freire tem duas baixas confirmadas por lesão, casos dos médios Bruno Ventura e Joca. Este último entrou já na fase final da recuperação de uma cirurgia ao joelho. Refira-se ainda que, na receção aos gansos, os sócios podem comprar dois bilhetes extra por dois euros cada.