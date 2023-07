Rio Ave segura Jorge Karseladze até 2027

O luso-georgiano de 18 anos assinou contrato profissional

Jorge Karseladze assinou contrato profissional com o Rio Ave até 2027.

O jovem lateral-direito, de 18 anos, disputou duas partidas com a equipa principal na última época e é aposta dos vilacondenses.

"É um orgulho estar a trabalhar com a equipa principal com 18 anos. Agradeço ao treinador e a toda a estrutura por confiarem em mim. É um trabalho com esforço e sacrifício, mas divertido. Está a ser um sonho, era um sonho de criança. Claro que no início tinha um bocado de vergonha. Tive a oportunidade e agarrei-a com unhas e dentes", afirmou aos meios do clube.

