Rio Ave: renovação de contrato de Luís Freire em breve

Faltam apenas acertar alguns detalhes no processo de renovação.

Luís Freire e o presidente do Rio Ave, António da Silva Campos, devem reunir-se no início da próxima semana para debater a continuidade do treinador.

Ao que tudo indica, o técnico que conduziu o clube ao regresso, um ano depois, à Liga Bwin, deve manter-se no comando, faltando apenas acertar alguns detalhes no processo de renovação.