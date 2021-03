Rio Ave recebeu prémio Responsabilidade Social referente a fevereiro

Prémio entregue por Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga Portugal, esta terça-feira.

O Rio Ave recebeu, esta terça-feira, o prémio Responsabilidade Social, da Fundação do Futebol - Liga Portugal, referente ao mês de fevereiro.

O emblema vilacondense foi distinguido com o prémio pela autoria da rubrica "As Leituras do Francisco", promovida em parceria com o Plano Nacional de Leitura, do Ministério da Educação, de "combate à iliteracia e promoção de hábitos de leitura".

A cara da rubrica é Francisco Geraldes, tendo já sido lançados dois capítulos, nos quais o jogador rioavista partilhou sugestões de leitura, falou sobre livros lidos, criou interação com os espetadores e percorreu espaços culturais da cidade.

"Esta iniciativa das Leituras do Francisco teve muito sucesso e é um exemplo do que temos feito. Criámos o Rio Ave Social, estamos atentos a todas as necessidades ao nosso redor. Apoiamos várias causas e temos sido bastante reconhecidos. A Liga, e bem, teve esta decisão de nos premiar. É uma honra, é um orgulho, mostra que as pessoas estão atentas ao nosso trabalho. É com muito gosto que recebemos este prémio. Tenho de o partilhar com toda a equipa da nossa comunicação e marketing, que tem trabalhado em prol destas iniciativas, pessoas incansáveis, muito dedicadas", disse António Campos, presidente do Rio Ave.

"O Rio Ave tem sido uma sociedade desportiva exemplar naquilo que tem que ver com a Responsabilidade Social, pelas várias campanhas que fez ao longo desta época, que impactam na sociedade local e nacional. É um gosto imenso para a Fundação do Futebol / Liga Portugal vir hoje aqui entregar esta distinção. Naturalmente que a campanha que foi destacada é a campanha da luta contra a iliteracia, que é um exemplo também para que de alguma forma se chegue aos jovens, para que percebam que os livros são importantes, ler é importante. Cada vez mais lutamos para que deixem os tablets e os telemóveis e que descubram o prazer de um livro. O Rio Ave deu esse exemplo e daí esta campanha ser destacada por isso. E engloba-se naquilo que o Rio Ave Social tem feito nestes últimos anos com uma equipa dedicada a fazer o bem e a fazer a responsabilidade social e o futebol serve também para isto", afirmou, por seu lado, Sónia Carneiro, diretora executiva da Liga Portugal, que entregou o prémio.