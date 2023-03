Rio Ave quer repetir época histórica com nova caça à águia: Samaris era rival em 2017

Últimos dez duelos dos vila-condenses frente ao Benfica acabaram todos com derrotas, mas a equipa já bateu o FC Porto e quer matar outro borrego no campeonato

Numa temporada em que já venceu o FC Porto, por 3-1, na quarta jornada, quebrando um jejum de 18 anos sem triunfos sobre os dragões, o Rio Ave pretende agora, domingo, matar outro borrego frente ao Benfica, ainda que, neste caso, o ciclo de insucesso dos vila-condenses contra as águias seja mais curto: cinco anos e três meses.

Já passaram mais de cinco anos desde a última vitória sobre os encarnados, num duelo relativo à Taça de Portugal. No próximo domingo, a formação vila-condense quer travar o líder do campeonato.

Foi a 13 de dezembro de 2017 que a formação vila-condense bateu pela última vez os encarnados, numa partida relativa aos oitavos-de-final da Taça de Portugal, sofrendo, depois desse jogo, dez derrotas consecutivas. Sob o comando do técnico Miguel Cardoso, que haveria de conseguir nessa temporada um quinto lugar no campeonato e igualar a melhor classificação de sempre do Rio Ave na I Liga, a equipa verde e branca surpreendeu o Benfica, orientado por Rui Vitória, vencendo por 3-2. Depois de Jonas abrir o marcador, Lionn e Rúben Ribeiro consumaram a reviravolta, mas um golo de Luisão levou a eliminatória para prolongamento, no qual Hélder Guedes acabaria por decidir com a marcação do terceiro golo.

Em 66 duelos, o Rio Ave conseguiu cinco triunfos sobre as águias, empatando 11 e perdendo 50 jogos

Refira-se que nessa edição da Taça de Portugal, e depois de eliminar o Benfica, o Rio Ave caiu de forma incrível nos quartos-de-final, diante do Aves, já que, após estar a vencer por 3-1 aos 87 minutos, os vila-condenses permitiram o empate, perdendo no desempate por grandes penalidades, após um empate de 4-4 no prolongamento. Na final, os avenses viriam a bater o Sporting por 2-1.

Samaris era rival no jogo de 2017

Numa análise resumida ao Rio Ave que venceu o Benfica pela última vez, cinco anos e três meses depois, conclui-se que não resta um único jogador desse plantel, enquanto no Benfica ainda jogam Grimaldo e Rafa. O grego Samaris jogava nos encarnados e foi suplente não utilizado nesse encontro. Do elenco vila-condense, destaque para os históricos Cássio, Lionn, Marcelo, Nélson Monte, Tarantini, Pedro Moreira, Diego Lopes e, ainda, nomes como Francisco Geraldes, João Novais, Rúben Ribeiro, Gelson Dala e Nuno Santos, este último uma figura preponderante no atual Sporting.