"Rio Ave precisava de subir e de se manter, são anos em que não dá para falhar"

Treinador do Rio Ave promete equipa "motivada" após objetivo cumprido.

O treinador Luís Freire assegurou, esta sexta-feira, que o Rio Ave estará motivado para a deslocação ao terreno do Boavista, apesar de já ter atingido os 35 pontos na I Liga, objetivo principal da temporada.

"Amanhã (sábado) não irão ver um Rio Ave desmotivado. Isso é ponto assente. Estamos muito motivados, empenhados, queremos mesmo mais pontos, fazer melhor, sempre a olhar para cima e ultrapassar o próximo adversário que está a um ponto [Chaves] e por aí fora. [...] Enquanto houver três pontos para disputar, podem ter a certeza que o Rio Ave estará extremamente motivado", assegurou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão à partida da 29.ª jornada.

O técnico do Rio Ave, que garantiu o regresso do conjunto de Vila do Conde ao principal escalão na temporada transata, não escondeu a satisfação pela atual situação do clube, com a manutenção praticamente assegurada, comparando-a à alegria de uma "subida de divisão".

"Não vou esconder. Quando conseguimos praticamente a permanência, senti um sabor de vitória, de 'subida de divisão', de conseguir um objetivo bom para o clube, uma alegria, satisfação, orgulho... Eram coisas importantes de conseguir, porque são anos de pressão. O clube precisava de subir e de se manter, são anos em que não dá para falhar", confessou.

Se os vila-condenses estão numa situação classificativa que lhes permite olhar para a reta final do campeonato sem a pressão da luta pela permanência, o mesmo pode ser dito dos 'axadrezados', que surgem imediatamente atrás na tabela (12.º lugar), com 34 pontos, e, perante um adversário que apenas perdeu três vezes em casa para o campeonato na presente época, Luís Freire espera dificuldades.

"É uma equipa que pontua muitas vezes em casa, vem de uma vitória frente ao Vitória de Guimarães e um empate frente ao Vizela, dois resultados interessantes e é uma equipa com muita projeção ofensiva dos extremos e dos seus médios a chegar à área. [...]. É uma equipa muito física, forte a explorar os corredores laterais. Nós sabemos disso. É uma equipa aguerrida como o seu treinador, o Petit, também era como jogador", explicou.

Para a partida no Estádio do Bessa, o treinador continua sem poder contar com os lesionados Joca e Bruno Ventura, bem como Patrick William, suspenso por acumulação de cartões amarelos.

O Rio Ave, 11.º classificado, com 35 pontos, desloca-se ao terreno do Boavista, 12.º, com 34, em encontro da 29.ª jornada da I Liga, agendado para as 18:00 de sábado, que terá arbitragem de João Gonçalves, da Associação de Futebol do Porto.