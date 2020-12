Rio Ave oficializa saída de Mário Silva e anuncia sucessor imediato

Pedro Cunha, que orientava a equipa B, assume o leme da equipa principal interinamente.

O Rio Ave confirmou esta quarta-feira a saída de Mário Silva do comando técnico, conforme O JOGO adiantou em primeira mão.

Toda a equipa técnica que acompanhava o treinador abandona também o clube vilacondense, informa ainda o Rio Ave.

O emblema de Vila de Conde emitiu uma nota oficial, em que anuncia que Pedro Cunha, até agora ao leme da equipa B, vai orientar a equipa principal como interino.

O Rio Ave agradece também o contributo de Mário Silva: "A Direção do Rio Ave FC enaltece a postura profissional e as qualidades humanas de todos e agradece a forma séria, honesta e exemplar, como encerraram este ciclo no dia de hoje, desejando ao treinador Mário Silva e seus adjuntos os maiores sucessos pessoais e profissionais."

Mário Silva, que assumiu a orientação do Rio Ave no início da presente época, deixa a equipa no 13.º posto da tabela classificativa da I Liga, com 11 pontos somados e apenas duas vitórias em 11 jornadas. Na Taça, os vila-condenses vão receber o Estoril nos oitavos de final da prova.

O treinador que venceu a Youth League pelo FC Porto em 2018/19 protagoniza a sexta chicotada da época, depois das saídas de Tiago do Vitória de Guimarães, Vasco Seabra do Boavista, Rui Almeida do Gil Vicente, Lito Vidigal do Marítimo e Ricardo Soares do Moreirense.

Leia o comunicado na íntegra:

"A Rio Ave Futebol Clube - Futebol SDUQ e o treinador principal Mário Silva chegaram a acordo para a rescisão do contrato que os ligava.

O técnico e toda a sua equipa de trabalho, deixam de orientar a equipa principal do Rio Ave FC e cessam funções no Clube.

A Direcção do Rio Ave FC enaltece a postura profissional e as qualidades humanas de todos e agradece a forma séria, honesta e exemplar, como encerraram este ciclo no dia de hoje, desejando ao treinador Mário Silva e seus adjuntos os maiores sucessos pessoais e profissionais.

A equipa principal do Rio Ave FC ficará agora a cargo, interinamente, do treinador Pedro Cunha."