Rio Ave já tem entendimento com o Sporting pelo avançado Pedro Mendes

Esteve emprestado em 2020/21 e vai continuar ao serviço do clube de Vila do Conde.

Pedro Mendes vai continuar ao serviço do Rio Ave em 2022/23. António Silva Campos, presidente do emblema de Vila do Conde, assegurou esta segunda-feira, dia que marcou o regresso ao trabalho, que há um entendimento com o Sporting para a continuidade do avançado, que em 2020/21 ajudou o clube a subir num quadro de empréstimo.

Pedro Mendes, 22 anos, vai para o último ano de ligação ao emblema leonino, pelo que o mais provável é que a continuidade seja agora a título definitivo, embora esse não tenha sido um ponto especificado por António Silva Campos.

Em 2021/22, Pedro Mendes apontou dez golos em 43 jogos ao serviço do Rio Ave.

A equipa apresentou-se ainda sem reforços e com pensamento numa época tranquila e com bom futebol, segundo vincou o treinador Luís Freire.