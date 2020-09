Rio Ave já chegou a Portugal e avião passa para o Benfica

Avião que o Rio Ave fretou para a viagem a Banja Luka passa agora a estar ao serviço do Benfica

Depois da vitória na Bósnia, a comitiva do Rio Ave aterrou ao início da tarde desta sexta-feira no aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

À tarde, Mário Silva orienta uma sessão de trabalho a pensar no jogo com o Tondela, no domingo, sendo que os jogadores que não foram titulares na partida com o Borac ainda tiveram um pequeno treino após o jogo.

Curiosamente, o avião e a respetiva tripulação que o Rio Ave fretou para a viagem à Banja Luka passa agora a estar ao serviço do Benfica para o regresso dos encarnados a Lisboa após o encontro com o Famalicão.