Rio Ave impedido pela FIFA de contratar jogadores

Caso com Fabrice Olinga, que entretanto já deixou o clube.

Em dezembro de 2021, o Rio Ave contratou o avançado Fabrice Olinga, que estava livre no mercado depois de deixar o Mouscron, da Bélgica. No entanto, um clube marroquino apresentou uma queixa à FIFA, pois tinha já um pré-acordo com o camaronês quando este assinou com os vilacondenses. Os rioavistas não estavam a par da situação, não tendo sido avisados pelo jogador de que este já se tinha comprometido com outro clube.

Por esse motivo, a FIFA castigou o Rio Ave, impedindo que os nortenhos contratem novos jogadores nesta e na próxima janela de transferências.

A única solução é fazer regressar jogadores emprestados, como é o caso do lateral brasileiro Sávio, que estava emprestado ao Goiás.