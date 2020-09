Rio Ave faz queixa do delegado: confira o que está em causa

Representante da UEFA permitiu que centenas de pessoas ligadas ao Borac assistissem à partida - até crianças havia

A postura do delegado ao jogo da UEFA vai levar o Rio Ave a submeter uma exposição. O sérvio queria deslocar os suplentes do Rio Ave para a bancada (ficaram no banco) e permitiu que centenas de pessoas ligadas ao Borac assistissem ao jogo, como as famílias dos jogadores e até crianças, com pouco ou nenhum respeito pelas normas sanitárias.

Pelo meio, o delegado levantou alguns problemas aos membros do Rio Ave e cancelou a conferência de Imprensa após a partida por entender que havia demasiadas pessoas no espaço.

Para um jogo sem público, não faltou ambiente no Gradsky e até houve direito a fogo de artifício junto ao estádio, no início do jogo, além de dezenas de adeptos terem visto o jogo sem qualquer problema junto a um gradeamento por trás de uma das bancadas.