Rio Ave empresta Nuno Namora ao Felgueiras

Lateral-esquerdo de 24 anos já treinou esta quinta-feira sob a orientação de Agostinho Bento, técnico da equipa da Liga 3.

O Rio Ave anunciou esta quinta-feira que o lateral-esquerdo Nuno Namora foi cedido, a título de empréstimo, ao FC Felgueiras 1932, com quem o Rio Ave "tem já acordo".

A cedência é válida até final da época desportiva 2022/23, tendo o jogador já integrado os trabalhos com o plantel do emblema que milita na Liga 3 e que será liderado por Agostinho Bento.



Com 24 anos, Nuno Namora fez três jogos na época passada no Rio Ave, sendo posteriormente emprestado ao União de Leiria, onde participou em 14 jogos.